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В Тбилиси открылась Международная фотонеделя Kolga Tbilisi Photo 2017

17:40, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Ежегодный международный фотоконкурс Kolga Tbilisi Photo 2017 в шестнадцатый раз собирает в Тбилиси фотографов со всего мира.

Фестиваль, который продвигает на международной арене современных грузинских фотографов и популяризует фотоискусство, в этом году пройдет с 5 по 11 мая. Посещения всех мероприятий – свободное.

В рамках Kolga Tbilisi Photo состоятся пятнадцать международных и локальных групповых и индивидуальных выставок, а также семинары, дискуссии, лекции, встречи с иностранными фотографами и обзоры их портфолио.

В этом году участники-фотографы будут соревноваться в таких номинациях как документальная серия, репортаж, концептуальный фотопроект, «один кадр» и в подноминации «Huawei мобильное фото».

Победитель в каждой из первых четырех категорий получит денежный приз. Призовой фонд 2017 года составляет 6 тысяч долларов, таим образом, каждый из четырех победителей получит по 1500 долларов.

Победитель «Huawei мобильное фото» получит в качестве приза мобильный телефон модели HUAWEI P10 (Co-Engineered With Leica).

Будет объявлен и лауреат премии Kolga Newcomer Photo Award. Премия призвана мотивировать молодых фотографов к развитию в своей профессии. Стать ее лауреатом могут участники в возрасте до 25 лет. Премиальная сумма победителя составляет 500 евро.

В жюри конкурса вошли известные деятели фотоискусства из Грузии, Германии и США.

Праздничная церемония награждения победителей Kolga Tbilisi Photo 2017 состоится в первый же день открытия конкурса, 5 мая.

В арт-пространстве парка старого тбилисского ипподрома (Тамарашвили №13) публике представят работы победителей, а в финале церемонии пройдет концерт Band of Mellow.

Увидеть конкурсные фотографии с 5 по 11 мая можно в следующих музеях и галереях:

Музей истории Тбилиси «Карвасла» имени Иосифа Гришашвили (улица Сионская, 8)

Музей современного искусства Зураба Церетели (проспект Руставели №27)

Дворец искусства (улица Каргаретели №6),

Галерея Home (улица Вифлеемская №13),

Галерея головного офиса TBC-банка и Artarea,

Галерея Fotografia (улица Табукашвили №21)

Национальный архив Грузии (проспект Важа-Пшавела №1).

Откроется международный фотоконкурс группой выставкой работ Тези Габуния, Дато Цанава, Ото Шенгелия, Гванцы Габуния и Дато Корошинадзе под названием «Заверши живопись».

Поклонников фотонедели также ждет проект «Захороненные в силосной яме размышления» фотографов Франческо Мерлина, Самюэле Пелекия, Дэвина Ялкина и Игоря Познера, выставка Дэвида Магнусона «Чистота» и проект «Полароид для вынужденно перемещенных лиц» Джованны Дель Сарто.

Кроме того, гости Kolga Tbilisi Photo 2017 увидят грузино-немецкий фотопроект «Будущее наше», выставку греческого фотографа Никоса Пилоса «Выход – люди беженцы», проект «Бесстрашные – четыре женщины в Кабуле, их борьба и мечты» Лелы Ахмадзаи, выставку «Тайная жизнь деревьев» Наты Сопромадзе и многое другое.

Подробная программа выставок и семинаров на официальном сайте мероприятия.

Kolga Tbilisi Photo 2017 проходит при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии и мэрии Тбилиси.

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