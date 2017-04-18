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В Тбилиси открылась первая лаборатория виртуальной реальности

16:55, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. В государственном университете имени Илии (Илиауни) открылась первая лаборатория расширенной визуализации и виртуальной реальности VRLab Iliauni. Об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.

Новая лаборатория оснащена специальными камерами и сенсорами, которые дают возможность стать частью моделированной реальности. Например, совершить виртуальное путешествие в другую страну, проектировать здания с помощью движения собственных рук, создавать и менять прототипы своих идей и так далее.

VRLab Iliauni поможет студентам и академическому персоналу в учебном и исследовательском процессе.

В частности, в лаборатории можно провести симуляцию и моделирование, а также визуализацию исследований в области искусства, науки и инженерии. Здесь также можно упражняться по ведущим программным вложениям и технике визуализации данных.

Институт развития ребенка, функционирующий при университете Илии, планирует использовать лабораторию для работы с детьми с особенностями развития.

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