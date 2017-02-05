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В Тбилиси открылась швейная фабрика модного бренда Matériel

11:58, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Грузинский модный бренд Matériel открыл в Тбилиси свою первую швейную фабрику.

Компания Matériel сегодня объединяет несколько грузинских дизайнеров и представляет на рынке продукты двух марок — одежда премиум-класса продается под брендом «Matériel», а сегмент, ориентированный на аудиторию со средними доходами, называется «DOTS».

На открытие собственного предприятия, оборудованного по современным стандартам, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании бизнес-кредит в размере 1,2 миллионов лари (около 445 тысяч долларов). На первом этапе на фабрике трудоустроено 250 человек.

Фото: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო/Министерство экономики и устойчивого развития Грузии



В настоящее время продукция Matériel представлена не только на местном рынке. Одежду от грузинского бренда покупают в Швейцарии, Австралии, Южной Корее, России, Италии, Китае, Армении, Катаре, Кувейте и Украине. С открытием собственного предприятия, компания планирует расширить экспортные рынки.

Matériel уже успел открыть два собственных магазина в Грузии — один из них находится есть два на улице Коте Абхази в Тбилиси, а другой — возле гостиницы «Hilton» в Батуми.

В ближайшие дни грузинский бренд откроет свой первый магазин в США — продукция Matériel появится в Нью-Йорке.

Модная одежда — не единственный сектор, в котором работает Matériel. Эта компания шьет форму для грузинской армии, пограничников и полиции, муниципальных служб, «Почты Грузии» и даже экипировку для членов Национальной команды Грузии по регби.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария побывал на открытии швейной фабрики компании. Он отметил, что бренд Matériel является хорошим примером успешного бизнеса.

«Принципиально важно, что здесь есть полный цикл производства — начиная с идей, моделирования, заканчивая продуктами. Это полностью диверсифицированный бизнес. В рамках программы «Производи в Грузии», мы со своей стороны помогаем конкретно этому предприятию и похожим компаниям. Я полагаю, что легкая промышленность — это именно тот сектор, где у нас есть значительный потенциал роста», — сказал Гахария.

Matériel работает на грузинском рынке с 2003 года. За первое десятилетие своего существования бренд заработал признание и стал узнаваемым за пределами Грузии. Компания способствовала продвижению грузинской модной сцены и помогла становлению нескольких талантливых дизайнеров.

В настоящее время Matériel объединяет трех грузинских дизайнеров Лику Читая, Тико Паксашвили и Александа Ахалкацишвили, которые представляют свои коллекции в магазинах компании. Materiel также тесно сотрудничает с творческим директором другого грузинского бренда ATELIER KIKALA — Ладо Бокучава.

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