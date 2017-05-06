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В Тбилиси открылся международный фестиваль современных уличных танцев

16:21, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня открылся первый международный фестиваль современных уличных танцев Make Dance Not War («Занимайтесь танцами, а не войной»).

Организаторы фестиваля привезли в грузинскую столицу ведущих хореографов из Франции, России и Нидерландов. В течение трех дней они будут проводить эксклюзивные мастер-классы для почитателей стилей хип-хоп, хаус, экспериментал и дэнсхолл. 

Иностранные хореографы также станут судьями чемпионата, который пройдет в заключительный день фестиваля 9 мая. В этот же день в Garden Hall, состоится Гала-концерт Make Dance Not War. Гости вечера увидят выступления танцоров, ставших лучшими, а также награждение победителей дэнс-батлов.

Важно, что в фестивале примет участие Национальная федерация Грузии «Пара Данса», среди танцоров которой люди с ограниченными возможностями.

Также для детей, в рамках фестиваля, организаторы запланировали специальные мастер-классы со спортивно-творческой программой.

Площадками фестиваля станут «Prime dance studio» (Didube Plaza, проспект Церетели №16), Roots Dance Academy (улица Табукашвили №3) и Garden Hall (проспект Агмашенебели №73).

Организаторы фестиваля — организация WE MAKE DANCE (W.M.D.). Больше информации о фестивале и правила регистрации для участия — на странице мероприятия в фейсбуке.

 

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