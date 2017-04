Главное Новости Общество

В Тбилиси отметили национальный праздник Австралии и Новой Зеландии — день АНЗАК

19:09, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня отметили день АНЗАК (Anzac Day) — национальный праздник Австралии и Новой Зеландии.

Ежегодно 25 апреля Новая Зеландия и Австралия чтят своих солдат, погибших на поле боя. В первую очередь речь идет о битве при Галлиполи в Турции (Battle of Gallipoli) во время Первой мировой войны. 25 апреля 1915 года войска Новой Зеландии и Австралии, именуемые АНЗАК (сокращенно от «Австралийские и Новозеландские Армейские Корпуса», Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC), высадились у полуострова Галлиполи с целью захватить пролив Дарданеллы и освободить его от турков. Обе воюющие стороны понесли большие потери.

Всего на полях сражений той войны сложили головы свыше 60 тысяч австралийцев, все они были добровольцами. День АНЗАК в Австралии начали официально отмечать в 1916 году. Поначалу это был день ветеранов и памяти погибших только в Первой мировой войне, но после Второй мировой войны 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии вспоминают всех своих граждан, сражавшихся во всех войнах и военных конфликтах с их участием.

Этот день также отмечают в отдельных городах Великобритании, стран бывшего Британского Содружества, а также в Канаде, Израиле, Турции, Франции, Египте.

В Тбилиси день АНЗАК отметили в третий раз. Два года подряд день памяти отмечали частным образом, в доме проживающего в Тбилиси гражданина Австралии, инвестора Саймона Аплби. В этом году церемония впервые прошла на территории посольства Британии в Грузии.

«В ознаменование 102-й годовщины кампании в Галлиполи мы отметим 100-летии битвы при Пашендаеле, где погибли многие тысячи австралийцев и новозеландцев», — подчеркнули организаторы мероприятия.

В мемориальной службе на территории посольства Британии в Тбилиси приняли участие около 50 гостей – грузинские и зарубежные дипломаты и военнослужащие.

Память погибших солдат почтили посол Великобритании в Грузии Джастин МакКензи Смит, представитель посольства Франции Дидье Лерой, почетный консул Бельгии Пьер Орлофф, военный атташе Турции Мерт Озовер, представитель посольства Греции Никос Пиперигос, консул посольства Венгрии Эндрю Золтан, военные атташе Франции, Великобритании и Чехии, глава представительства НАТО в Грузии Уильям Лахью, представители Наблюдательской миссии ЕС в Грузии, а также военнослужащие стран НАТО, и около 20 граждан Австралии и Новой Зеландии, проживающие в Грузии.

Фото Simon Appleby

Участники церемонии возложили венки к символическому мемориалу погибшим солдатам. Также по традиции читали стихи, посвященные памяти героев, и исполняли церковные гимны и слушали соло на трубе «Последний пост».

После службы гостям был предложен традиционный для дня АНЗАК «военный завтрак» Gunfire Breakfast: чай, ром и говяжьи консервы.

«Есть что-то особенное в праздновании дня АНЗАК в Тбилиси — не так уж далеко от берегов Галлиполи и в стране, где похоронено так много британцев и солдат Содружества. Праздник в Тбилиси объединяет представителей других стран, которые на протяжении последнего столетия были противниками — Британию, Турцию, Грецию, Грузию, и подобное ежегодное собрание похоже на обещание, что мы никогда не вернемся к ужасам Первой мировой войны. Этот день — дар миру миролюбивых народов Австралии и Новой Зеландии», — сообщил «Новости-Грузия» один из участников церемонии британский журналист Джозеф Смит.

Фото Simon Appleby

Сегодня день АНЗАК отметили парадом и шествием в Сиднее. По традиции в параде приняли участие представители стран-союзниц по Первой и Второй мировым войнам.

На фото: так день АНЗАК отмечают в Сиднее

Памятные мероприятия прошли сегодня и на турецком полуострове Галлиполи. 102 года назад, на рассвете, десант АНЗАК высадился здесь, ознаменовав вступление Австралии и Новой Зеландии в Первую мировую войну. В церемонии на берегу Дарданеллы приняли участие глава австралийского МИДа Джули Бишоп и министр юстиции Новой Зеландии Эми Адамс.

