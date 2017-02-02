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В Тбилиси отпразднуют решение Европарламента об отмене виз

17:35, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. В Тбилиси отпразднуют решение Европарламента об отмене визового режима для граждан Грузии.

На обновленной части проспекта Агмашенебели сегодня вечером состоится концерт оркестра мэрии Тбилиси «Биг-бэнд». Мероприятие на «Новом Тифлисе» начнется в 19:00 часов и завершится в 21:00 по тбилисскому времени.

Кроме того, как сообщили корр. «Новости-Грузия» в столичной мэрии, тбилисская телевизионная башня и Мост мира ночью будут подсвечены цветами флага Евросоюза.

Напомним, депутаты Европарламента 2 февраля, на пленарном заседании в Брюсселе, приняли положительное решение по вопросу отмены виз для граждан Грузии.

Всего в голосовании принимали участие 647 европарламентариев. 553 депутата проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима, 68 — высказались против, а воздержались 28.

Ожидается, что безвизовый режим со странами Шенгенской зоны окончательно будет задействован в конце марта — начале апреля.

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