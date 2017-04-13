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В Тбилиси покажут автографы голливдских кинозвезд и реквизит культовых фильмов

10:00, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский Дворец искусства приглашает на необычную выставку – в музее впервые будут представлены вещи с автографами легендарных голливудских звезд: Харрисона Форда, Тима Бертона, Дэнни ДеВито, Клинта Иствуда, Спайка Ли и других.

На экспозиции, которая откроется 18 апреля в 19:00, будут представлены уникальные костюмы персонажей из исторической кинодрамы Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (Gangs of New York), номинанта на «Оскар», обладателя премий «Золотого глобуса», BAFTA и других наград.

Посетителям выставки также покажут костюм главного героя из культовой картины «Бэтмен» (Batman) – бетаранг, а также другие мемориальные вещи Голливуда — оригинальные афиши, рукописи, партитуры и кинореквизит.

Кроме того, гости экспозиции смогут увидеть оригинальный сценарий знаменитого фильма «Телохранитель» (The Bodyguard) режиссера Мика Джексона. На сценарии стоят подписи всемирно известных звезд кино — Кевина Костнера, Уитни Хьюстон и Гарри Кемпа.

Выставка посвящена 25-летнему юбилею установлению дипломатических отношений Грузии с США. Как отмечают организаторы, исходя из высокой ценности экспонатов, экспозиция продлится всего неделю.

Адрес Дворца искусства (Государственный музей театра, кино, музыки и хореографии) — улица Каргаретели №6.

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