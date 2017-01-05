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В Тбилиси покажут балет Petite Ceremonie именитого хореографа Меди Валерски

12:51, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Премьерные показы современного балета Petite Ceremonie хореографии Меди Валерски (Medhi Walerski) состоятся на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили 4 и 5 февраля.

Балет Petite Cérémonie грузинские зрители увидят в сценографии Сильвена Сенеза и костюмах Линды Чоу. Художник по освещению — Бонни Бичер. В спектакле в компиляции Меди Валерски звучит музыка Моцарта, Беллини, Роджерса, Харта и Вивальди.

Кроме премьеры Petite Cérémonie на сцене Тбилисского театра зрителям покажут и другие постановки современной хореографии.

В частности, гостям вечера представят программу Иржи Килиана: Sechs Tänze (Шесть танцев), Falling Angels (Падшие ангелы), Petite Mort (Маленькая смерть).

Билеты на представление можно приобрести как в кассах театра, так и онлайн – на сайте www.tkt.ge.

Меди Валерски – 37-летний французский танцовщик и хореограф.

Учился в Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца. Танцевал в балетной труппе Парижской национальной Оперы, Оперы Ниццы, Рейнского балета (Мюлуз, Франция) и в Нидерландском театре танца, где впервые представил свою постановку.

В его репертуаре значатся балеты таких хореографов, как Иржи Килиан, Пол Лайтфут и Соль Леон, Уэйн Макгрегор, Ханс ван Манен, Эмио Греко, Охад Нахарин и Кристал Пайт. В последнее время Валерски работает приглашенным хореографом в балетах Берна (Швейцария), Гётеборга (Швеция) и в Ballet BC в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада).

Особенную славу молодому хореографу принесли постановки Words failed me, LaLaLand (вместе с Александром Экманом), Petite Cérémonie и Prélude.

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