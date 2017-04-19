В Тбилиси помыли конный памятник Георгию Саакадзе. ФОТО
ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси решила помыть столичные памятники, работы осуществляет компания «Тбилсервис груп».
На первом этапе городская служба с помощью мойки высокого давления, так называемым «керхером», помыла памятник Георгию Саакадзе — полководцу, военному и политическому деятелю Грузинского царства Картли первой четверти XVII века.
Бронзовый памятник на площади имени Георгия Саакадзе установлен в 1988 году и является копией памятника в городе Каспи. Авторы памятника — скульптор Мераб Бердзенишвили и архитектор Георгий Джапаридзе.
В мэрии обещают, что памятники помоют и в других районах Тбилиси.