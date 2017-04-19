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В Тбилиси помыли конный памятник Георгию Саакадзе. ФОТО      

19:21, Апрель 19, 2017

 

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси решила помыть  столичные памятники, работы осуществляет компания «Тбилсервис груп».

На первом этапе городская служба с помощью мойки высокого давления, так называемым «керхером», помыла памятник Георгию Саакадзе — полководцу, военному и политическому деятелю Грузинского царства Картли первой четверти XVII века.

Бронзовый памятник на площади имени Георгия Саакадзе установлен в 1988 году и является копией памятника в городе Каспи. Авторы памятника — скульптор Мераб Бердзенишвили и архитектор Георгий Джапаридзе.

В мэрии обещают, что памятники помоют и в других районах Тбилиси.

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