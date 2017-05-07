В Тбилиси празднуют День Европы — программа мероприятий
ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня празднуют День Европы – в центре Старого города, в парке Рике пройдут концерты грузинских и европейских исполнителей.
День Европы — это ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза и Совета Европы.
В организации праздника в Тбилиси принимали участие представители 18 стран-членов Евросоюза и европейские партнерские организации.
Мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. Посещение всех событий – свободное.
Развлекательная программа сегодняшнего дня
— Информационные стенды стран Евросоюза
— Драм шоу
— Представление с участием мимов
— Check in-зона «Мини-Европа»
— Детская развлекательная программа (игры в парке)
Дневной концерт:
— Детский вокальный ансамбль (Италия, Германия, Польша, Литва)
— Грузинский танцевальный ансамбль «Нарты»
— Певица Сабина Чантурия (Швеция)
— Duclimer Band Slovácko (Чехия)
— Франческо Миорин (Francesco Miorin) (гитара, вокал)
— Антонио Серния (Antonio Sernia) (бузуки, вокал)
Вечерний концерт:
— Бэнд Jazzanova с Пол Рендольфом (Paul Randolph) из Германии
— Грузинская группа «Мгзавреби»
Существуют два отдельных Дня Европы — 5 и 9 мая. 5 мая 1949 года отмечается официальное создание Совета Европы, а 9 мая 1950 года — первый призыв к созданию Евросоюза, или как его называют в Европе — «день Декларации Шумана».