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В Тбилиси празднуют День Европы — программа мероприятий

12:14, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня празднуют День Европы – в центре Старого города, в парке Рике пройдут концерты грузинских и европейских исполнителей.

День Европы — это ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза и Совета Европы.

В организации праздника в Тбилиси принимали участие представители 18 стран-членов Евросоюза и европейские партнерские организации.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. Посещение всех событий – свободное.

Развлекательная программа сегодняшнего дня

— Информационные стенды стран Евросоюза

— Драм шоу

— Представление с участием мимов

— Check in-зона «Мини-Европа»

— Детская развлекательная программа (игры в парке)

Дневной концерт:

— Детский вокальный ансамбль (Италия, Германия, Польша, Литва)

— Грузинский танцевальный ансамбль «Нарты»

— Певица Сабина Чантурия (Швеция)

— Duclimer Band Slovácko (Чехия)

— Франческо Миорин (Francesco Miorin) (гитара, вокал)

— Антонио Серния (Antonio Sernia) (бузуки, вокал)

Вечерний концерт:

— Бэнд Jazzanova с Пол Рендольфом (Paul Randolph) из Германии

— Грузинская группа «Мгзавреби»

Существуют два отдельных Дня Европы — 5 и 9 мая. 5 мая 1949 года отмечается официальное создание Совета Европы, а 9 мая 1950 года — первый призыв к созданию Евросоюза, или как его называют в Европе — «день Декларации Шумана».

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