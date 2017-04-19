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В Тбилиси представили государственное агентство «Производи в Грузии»

19:35, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Правительственное агентство «Производи в Грузии» объединит все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Обновленный проект сегодня представил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария. На мероприятии присутствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены правительства и бизнесмены.

«Сегодня мы представляем обновленную структуру с хорошо известным для всех названием «Производи в Грузии». Обновленная – потому что к ней добавятся несколько компонентов с тем, чтобы создать единое пространство для нашего бизнеса, экономики и быстрого развития, где местные производители, а также экспортеры и инвесторы получат сервис наивысшего качества», — сказал Гахария.

Агентство «Производи в Грузии» объединит три компонента – бизнес (местное производство), экспорт, а также инвестиции. Оно будет управлять проектами «Единый агропроект», «Микро и мини гранты», «Стартап Грузия» и другие. Все эти проекты направлена на стимулирование развития местного производства и выделяют из государственного бюджета финансирование для малого и среднего бизнеса.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти Грузии уже достигли определенных результатов в сфере развития бизнес-среды.

«Мы можем гордиться результатами этой программы… С начала программы по сегодняшний день только в рамках индустриального компонента было профинансировано до 170 проектов. Их общая инвестиции достигает 400 миллионов лари (порядка 168 миллионов долларов). Только посредством этих инвестиций в нашей стране появилось более семи тысяч рабочих мест», — сказал Квирикашвили.

При этом он отметил, что в экономике постоянно появляются новые вызовы, поэтому необходима адаптация государственных программ к новым реалиям.

«Для этого мы решили объединить все входящие в программу компоненты в одной структуре под названием «Производи в Грузии». У нее будет общий офис обслуживания, что облегчит деятельность для бизнесменов и начинающих предпринимателей, а также их отношения с государством», — разъяснил премьер.

Правительственная программа «Производи в Грузии» была создана летом 2014 года и направлена на стимулирования в стране местного производства.

Целью программы является развитие предпринимательства в Грузии и предполагает создание новых предприятий и повышение конкурентоспособности частного сектора и экспортного потенциала, а также содействие обеспечению доступности новых технологий посредством технической помощи.

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