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В Тбилиси пройдет выставка образования с участием 100 вузов

10:05, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Выставка высшего и профессионального образования, а также учебы за рубежом и студенческих сервисов состоится в Тбилиси, в выставочном центре «Экспо-Джорджия» 16-17 февраля.

Это уже седьмая по счету выставка и в ней примут участие около ста университетов из разных стран мира.

Представители вузов ответят на вопросы о бакалаврских, магистерских и докторских прграммах, расскажут о возможности получения гранта, стипендии или финансирования.

Также на выставке можно поконсультироваться с представителями организаций, которые осуществлят учебные программы по обмену студентами.

Кроме того, здесь можно будет подобрать курсы изучения языков, онлайн учебные программы, летние школы, программы по обмену, университетские подготовительные курсы, курсы для подготовки к международным экзаменам.

Часы работы выставки — с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный для всех желающих.

На данный момент в Грузии более 25% студентов, аспирантов и учеников школ ищут возможность продолжить учебу за границей.

В 2016 году на выставке было представлено 114 образовательных учреждений и программ из 15 стран мира, тогда за два дня выставку посетило 12 тысяч человек.



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