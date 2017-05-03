Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Экономика

В Тбилиси прошел грузино-турецкий бизнес-форуме с участием более 100 компаний

19:42, Май 3, 2017

 

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия.  В Тбилиси сегодня состоялся грузино-турецкий бизнес-форум, организованный Ассоциацией работодателей Грузии и посольством Турции.

В форуме приняли участие представители 100 грузинских и 22 турецких компаний.  Предприниматели обсудили строительный бизнес, сельское хозяйство, а также современные технологии.

«Нашим главным интересом является то, чтобы турецкие компании осуществили инвестиции в Грузию. Тут  имеется в виду не только импорт. Я понимаю, что из Турции мы, в основном, ввозим продукцию разного рода. Но мы будем стараться, чтобы турецкие бизнесмены думали не только об экспорте, но и начинали бизнес в Грузии», — сказал журналистам директор Ассоциации работодателей Грузии Лаша Лабадзе.   

Форум посетил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, который провел встречу с турецкими бизнеменами и обсудил инвестиционный потенциал Турции. «У нас была очень плодотворная и интересная встреча. Для нас Турция является одним из важных торговых и экономических партнеров. Турецкие инвестиции вкладываются в Грузию давно. И она является одним из лидеров в этом направлении. Думаю, это отношение с бизнесменами, которые работают в Грузии, еще больше углубится и усилится», — цитирует слова Гахария пресс-служба министерства экономики.

Ассоциация работодателей Грузии с 2005 года провела уже более 50 форумов с участием грузинских и турецких бизнесменов. Встречи проводятся два-три раза в год. В Ассоциации заявляют, что до конца года намерены провести еще один форум.

«Мы провели не один совместный форум, однако я рад, что сегодняшнее мероприятие является таким представительным.  В течение последних 10 лет Грузия и Турция являются торговыми партнерами, однако у нас все еще есть очень большой потенциал углубления этого сотрудничества по разным направлениям. От этого форума мы ожидаем новых возможностей, связей, проектов. С учетом того, что мы является соседями и стратегическими партнерами, интересны все направления. Для меня, как для посла, Грузия является   стратегическим партнером. Успех Грузии — это наш успех», — заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гурмукчу.  

В первом квартале 2017 года  Турция находится на первом месте среди основных торговых партнеров Грузии, — таковы данные  национальной службы статистики Грузии «Сакстат».

С начала года товарооборот между Грузией и Турцией составил более 330 миллионов долларов США — на 14,5% больше, чем в такой же период прошлого года.

Грузия экспортирует в Турцию трикотаж, ферросплавы, полуфабрикаты углеродистой стали, пластмассовую продукцию и прочее. Турция снабжает Грузию готовой одеждой, лекарственными средствами, металлоконструкциями из черных металлов, санитарно-гигиенической продукцией и трубами из черных металлов.

 

 

Комментарии

Related Articles

  • НПО: В рамках оптимизации в Грузии было уволено 2,3 тысячи госслужащих

    НПО: В рамках оптимизации в Грузии было уволено 2,3 тысячи госслужащих

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Члены правительства Грузии отвергают обвинения НПО и заявляет, что процесс увольнения госслужащих в рамках оптимизации кадров и сокращения расходов был прозрачным. Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» сегодня опубликовала отчет о ходе оптимизации в госучреждениях, объявленной премьером Георгием Квирикашвили в декабре прошлого года. Согласно отчету, всего было уволено 2,3 тысячи

  • В Тбилиси заметили байкера «Ночных волков» — МВД обещает принять меры

    В Тбилиси заметили байкера «Ночных волков» — МВД обещает принять меры

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия.  В грузинской социальной сети распространили фотографии, на которых видно, что байкер с опозновательными знаками клуба «Ночные волки» находится в центре Тбилиси. По данным пользователей фейсбука, в Тбилиси, несмотря на запрет МВД, сумел проникнуть  представитель тамбовского отделения байкерского клуба «Ночные волки». Очевидцы заявляют, что фотография  была сделана на проспекте Чавчавадзе в

  • В Грузии открылся первый Центр интеграции для беженцев

    В Грузии открылся первый Центр интеграции для беженцев

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. В Грузии открылся первый Центр интеграции для беженцев и лиц с гуманитарным статусом, сообщается министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии. Центр рассчитан на 100 бенефициаров. Лица, пользующиеся международной защитой, смогут изучать там грузинский язык, историю и культуру Грузии, а также ознакомиться с базовыми принципами

170
Followers
48.2K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия