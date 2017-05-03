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В Тбилиси прошел грузино-турецкий бизнес-форуме с участием более 100 компаний

19:42, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня состоялся грузино-турецкий бизнес-форум, организованный Ассоциацией работодателей Грузии и посольством Турции.

В форуме приняли участие представители 100 грузинских и 22 турецких компаний. Предприниматели обсудили строительный бизнес, сельское хозяйство, а также современные технологии.

«Нашим главным интересом является то, чтобы турецкие компании осуществили инвестиции в Грузию. Тут имеется в виду не только импорт. Я понимаю, что из Турции мы, в основном, ввозим продукцию разного рода. Но мы будем стараться, чтобы турецкие бизнесмены думали не только об экспорте, но и начинали бизнес в Грузии», — сказал журналистам директор Ассоциации работодателей Грузии Лаша Лабадзе.

Форум посетил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, который провел встречу с турецкими бизнеменами и обсудил инвестиционный потенциал Турции. «У нас была очень плодотворная и интересная встреча. Для нас Турция является одним из важных торговых и экономических партнеров. Турецкие инвестиции вкладываются в Грузию давно. И она является одним из лидеров в этом направлении. Думаю, это отношение с бизнесменами, которые работают в Грузии, еще больше углубится и усилится», — цитирует слова Гахария пресс-служба министерства экономики.

Ассоциация работодателей Грузии с 2005 года провела уже более 50 форумов с участием грузинских и турецких бизнесменов. Встречи проводятся два-три раза в год. В Ассоциации заявляют, что до конца года намерены провести еще один форум.

«Мы провели не один совместный форум, однако я рад, что сегодняшнее мероприятие является таким представительным. В течение последних 10 лет Грузия и Турция являются торговыми партнерами, однако у нас все еще есть очень большой потенциал углубления этого сотрудничества по разным направлениям. От этого форума мы ожидаем новых возможностей, связей, проектов. С учетом того, что мы является соседями и стратегическими партнерами, интересны все направления. Для меня, как для посла, Грузия является стратегическим партнером. Успех Грузии — это наш успех», — заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гурмукчу.

В первом квартале 2017 года Турция находится на первом месте среди основных торговых партнеров Грузии, — таковы данные национальной службы статистики Грузии «Сакстат».

С начала года товарооборот между Грузией и Турцией составил более 330 миллионов долларов США — на 14,5% больше, чем в такой же период прошлого года.

Грузия экспортирует в Турцию трикотаж, ферросплавы, полуфабрикаты углеродистой стали, пластмассовую продукцию и прочее. Турция снабжает Грузию готовой одеждой, лекарственными средствами, металлоконструкциями из черных металлов, санитарно-гигиенической продукцией и трубами из черных металлов.

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