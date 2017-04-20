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В Тбилиси сегодня прибывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

12:12, Апрель 20, 2017

 

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибывает сегодня вечером в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

Официальная церемония приветствия премьера и правительственной делегации Венгрии состоится завтра, 21 апреля,  в администрации правительства Грузии.

Премьеры Венгрии и Грузии проведут переговоры один на один,  а затем возглавлят переговоры правительственных делегаций.

Запланировано подписание двухсторонних правительственных документов.

Во время визита Орбан проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и  председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Он также возложит венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.

Кроме того,  главы правительств двух стран выступят на открытии грузино-венгерского бизнес-форума в Тбилиси. После этого Квирикашвили пригласит венгерского коллегу с супругой  на официальный обед.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.

По данным Национальной службы статистики «Сакстат», торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2016 году превысил 42,5 миллионов долларов.

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