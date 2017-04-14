Главное Новости Общество

В Тбилиси скончалась известная грузинская телеведущая Жаннета Арчвадзе

16:19, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В Тбилиси на 87-ом году ушла из жизни известный грузинский диктор и телеведущая Жаннета Арчвадзе, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Народная артистка Грузинской ССР работала на грузинском телевидении со дня его основания. На протяжении многих лет Арчвадзе вела как информационную программу «Моамбе», так и другие художественные, научные-образовательные и детские телепередачи.

В 2014 году 30 декабря, на день рождения грузинского Первого канала, у Тбилисской телевышки на горе Мтацминда была открыта звезда имени Жаннеты Арчвадзе.

В своих интервью телеведущая часто упоминала, что любовь телезрителей и общества давали ей огромный стимул в жизни.

Комментарии