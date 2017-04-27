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В Тбилиси в 2017 году установят более 30 платных общественных туалетов

20:50, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Власти Тбилиси планирует установить более 30 платных общественных туалетов в столице – тендер на установку модулей будет объявлен Агентством управления столичной мэрии в ближайшем времени.

После завершения аукциона, компания победитель в течение 6 месяцев должна будет установить 32 общественных туалета. Территории для их обустройства уже определены – это станции метро, скверы и парки, а также другие наиболее многолюдные места города.

Площадь участка под каждую уборную составляет 8 квадратных метров. Все участки будут переданы подрядчику с правом пользования на 20 лет.

Согласно условиям аукциона, общественные туалеты должен быть адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и содержать информационные таблички, текст на которых будет выполнен шрифтом Брайля.

Внутри модулей также должны быть установлены столы для пеленания, изготовленные из обладающего антибактериальным свойством материала.

Оплатить пользование туалетами можно будет наличными, либо картой «Метроман» или другими платежными картами. Размер платы пока не определен.

Внешний фасад кабинок столичные власти предлагают использовать для монтажа банкомата, платежного аппарата, или другой аппаратуры.

«Общественный туалет должен быть строением легкой конструкции без фундамента, собранным на металлическом каркасе, облицованным современными антивандальными материалами для внутреннего и внешнего пользования», — говорится в документах.

Подрядчик берет обязательства по уходу за общественными туалетами и соблюдением в них санитарно-гигиенических норм. Компания-победитель тендера также будет обязана обеспечить работу 24-часовой горячей линии.

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