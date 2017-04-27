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В Тбилиси в мае впервые состоится фестиваль виски  

9:00, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Послы ведущих мировых брендов виски соберутся на двухдневном Тбилисском фестивале виски (Tbilisi Whisky Festival).

Мероприятие пройдет 6 и 7 мая на территории тбилисского выставочного центра Expo Georgia (проспект Церетели №118).

Организаторами фестиваля являются магазинная сеть алкогольных напитков «Alcorium» и Дом виски (Wisky House).

«На фестивале у вас будет возможность попробовать и почувствовать головокружительные ароматы разных видов, стран и названий, посетить мастер-классы послов брендов, принять участие в поощрительном аукционе виски и стать частью новой традиции», — сказано в анонсе фестиваля.

На фестивале публике раздадут десять специальных монет для дегустации виски и коктейлей.

Билеты на фестиваль виски по цене 30 лари (около 12 долларов) можно приобрести в любом магазине «Alcorium» или Дома виски, а также онлайн, по адресу http://tkt.ge/whiskyfest.

В первый день, 6 мая, фестиваль будет открыт для любителей виски с 11:00 до 19:00, а 7 мая – с 11:00 до 16:00.

На фестиваль не допускаются лица, которым не исполнилось восемнадцати лет.

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