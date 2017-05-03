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В Тбилиси заметили байкера «Ночных волков» — МВД обещает принять меры

18:55, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия.  В грузинской социальной сети распространили фотографии, на которых видно, что байкер с опозновательными знаками клуба «Ночные волки» находится в центре Тбилиси.

По данным пользователей фейсбука, в Тбилиси, несмотря на запрет МВД, сумел проникнуть  представитель тамбовского отделения байкерского клуба «Ночные волки».

Очевидцы заявляют, что фотография  была сделана на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси и байкер «вел себя спокойно». Также при нем не было замечено «георгиевских ленточек».

 

Фото Facebool Koba Naroushvili

МВД Грузии, которое сегодня уже заявило о том, что запретило колонне  «Ночных волков»  пересекать границу Грузии, незамедлительно разъяснило ситуацию.

По данным правоохранительных органов, этот представитель «Ночных волков» проехал в Грузию еще в апреле, до того, как стало известно о намерении этого клуба посетить Грузию в рамках автопробега «На Берлин».

По информации МВД Грузии, он прибыл на границу вместе с байкерами из других стран и заявил, что целью поездки является туризм. Кроме того,  при нем не было опознавательных знаков клуба, так что у пограничников не было оснований  не впускать его в Грузию.

При этом в МВД Грузии подчеркивают, что примут меры, чтобы пребывание представителя «Ночных волков» в Грузию не вызвало никаких инцидентов.

«Относительно информации, распространившейся в социальных сетях по поводу нахождения в Тбилиси представителя клуба «Ночных волков» сообщаем, что накануне вечером группе, в которой было до 50 членов клуба, было отказано во въезде в Грузию. МВД по-прежнему остается на этой позиции», — отмечается в заявлении МВД.

«Вместе с тем, после проверки информации, разъясняем, что еще до того, как было анонсировано мероприятие и перформанс, независимо от этой группы с целью туризма, вместе с группой байкеров из других стран, без опознавательной атрибутики и документации, границу пересек один человек, который, как стало известно позже, действительно является членом «Ночных волков», — уточнили в МВД.

«Следует отметить, что ежедневно, с целью туризма или транзита, границу Грузии пересекают десятки байкеров. Соответственно, на тот конкретный момент у МВД не было осонований не впускать этого человека в Грузию. МВД принимает все меры, чтобы во время его пребывания не произошло никаких инцидентов», — говорится в заявлении.

В МВД Грузии не скрывают, что приняли меры в связи с проходящим мотопробегом «На Берлин» клуба «Ночные волки». Лидер этого клуба Александр Залдостанов («Хирург»), приближенный к  президенту РФ Владимиру Путину, находится под санкциями западных стран, а у самих «Ночных волков» неоднократно возникали проблемы со въездом в разные страны.

На основании того, что «Ночные волки» собирались приехать в Тбилиси, чтобы отметить 9 мая, МВД Грузии решило отказать во въезде всем российским мотоциклистам, в том числе и тем, которые не состоят ни в каких клубах.

Ранее Хуцишвили отмечал, что для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит «Ночных волков» и запланированный ими перформанс, который не отвечает духу праздника.  При этом представитель МВД Грузии подчеркнул, что граница Грузии максимально открыта для туристов и иностранных граждан, «которые посещают страну с учетом законодательства».

 

 

 

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