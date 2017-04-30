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В Тбилиси жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения здания

18:08, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. В столичном районе Надзаладеви эвакуирован многоэтажный жилой дом из-за угрозы обрушения здания, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Эвакуация жильцов дома №19а на улице Зестафонской стала необходима после повреждения одной из несущих конструкций.

В настоящее время на месте находятся сотрудники спасательных служб, а также представители районной управы (гамгеоба) Надзаладеви.

Аварийный корпус был построен в 1983 году и сдан в 1985 году. В 16-этажном доме сегодня проживает до 90 семей.

Местные власти обещают, что в ближайшее время начнется процесс расселения жильцов – временно им предоставят альтернативную жилплощадь. Параллельно, здание на улице Зестафонской будут ремонтировать и укреплять.

Руководитель администрации Надзаладеского района Иракли Хеладзе сообщил, что здание осмотрели представители Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули и муниципальной лаборатории.

«Именно они, с целью безопасности граждан, приняли решение об их эвакуировать. Работы ведутся, и через неделю мы будем знать ответы, когда и как будут продолжены работы. Население, которым негде остаться сегодня же будут определены в гостиницы», — сказал Хеладзе.

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