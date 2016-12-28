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В тбилисской школе эвакуировали учеников и учителей

15:07, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. В Тбилиси в школе-гимназии «Шавнабада», расположенной на улице Цуладзе, сегодня произошла эвакуация учеников и учителей.

Такое решение было принято из-за повреждения газовой трубы во время демонтажа соседнего здания и утечки газа.

Руководство гимназии освободило помещение школы во избежание проникновения газа в классы.

«Все чувствуют себя хорошо. Никто не пострадал. Сегодня был последний день учебы, так что учебный процесс возобновится уже после Нового года», — сообщила журналистам сотрудница гимназии Хатия Местишвили.

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