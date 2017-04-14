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В Тбилисском питомнике для собак приютили найденного на дороге медвежонка

9:00, Апрель 14, 2017

Фото: Tamaz Elizbarashvili dog shelter

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили, владелец частного приюта для бездомных собак в Тбилиси, решил приютить в своем питомнике медвежонка.

Из-за этого между частным питомником и министерством охраны окружающей среды Грузии произошел спор, для разрешения которого питомник Элизбарашвили обратился к общественности через свою фейсбук-страницу.

В своем сообщении сотрудники питомника рассказывают, что звереныша обнаружил гражданин Тенгиз Кобиашвили, когда проезжал  перекресток в Бетания-Самадло (это покрытая лесом территория в 15 километрах от Тбилиси — НГ).  Медвежонку около месяца от роду и он лежал на проезжей части дороги. Кобиашвили позвонил в питомник и попросил помочь.

В свою очередь, владелец питомника Тамаз Элизбарашвили сообщил о случившемся в министерство охраны природы. Там пообещали, что выедут на место. Однако через несколько часов тщетного ожидания обнаружившие медвежонка граждане решили привезти его в питомник. Они отметили, что за время ожидания не заметили рядом никаких признаков медведицы.

В итоге представители министерства осмотрели медвежонка уже в питомнике в Тбилиси и предложили вернуть его в лес в надежде на то, что его там найдет мать.

При этом сотрудники министерства затруднились ответить на вопрос Элизбарашвили о том, когда они видели в лесу Бетания медведя.

После этого сотрудники питомника Элизбарашвили связывались со службой мониторинга за животными и Тбилисским зоопарком, однако там принять медвежонка отказались.

 

Фото: Tamaz Elizbarashvili dog shelter

В питомнике считают, что браконьеры убили медведицу на другой территории, а медвежонка выбросили на дороге в Бетании, чтобы его кто-нибудь подобрал.

Следует отметить, что решение не отвозить медвежонка в лес Тамаза Элизбарашвили одобряют большинство комментаторов в социальной сети.

 

Фото: Tamaz Elizbarashvili dog shelter

Тем не менее, Элизбарашвили просит общественность ответить на следующие вопросы:

1. Видели ли вы или слышали от компетентных людей, что в лесу Бетания водятся медведи?

2. Как вы думаете, стала бы живая медведица бросать месячного медвежонка без присмотра?

3. Правильным ли было решение не отдавать медвежонка представителям министерства, чтобы они вернули его туда, где он был обнаружен в надежде на то, что он, возможно, встретит в лесу мать-медведицу?

 

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