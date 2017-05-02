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В течение года на дорогах Грузии установят тысячу видеокамер     

9:00, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия.  В мае на дорогах Грузии появится 90 новых камер, которые будут фиксировать нарушения и вычислять скорость автомобиля. Об этом сообщил министр регионального развития и инфрастуктуры Грузии Зураб Алавидзе.

«В мае мы установим поряда 90 камер на дорогах, которые будут фиксировать не только нарушения перед камерой, но и вычислять среднюю скорость автомобиля от камеры до камеры и фиксировать превышение скорости. Администрирование штрафов будет ужесточено», — сказал Алавидзе, выступая в парламенте.

Министр уточнил, что всего планируется установить около тысячи таких камер на центральных магистралях и районных дорогах.

«Безопасность для нас превыше всего и на это не жалко тратить средства. Мы постараемся как можно быстрее установить эти камеры и подключить их к системе. Проект начнется в мае и завершится в следующем году», — сообщил Алавидзе.

За последние три года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии пострадали порядка 3 тысяч человек. В настоящее время Грузия входит в десятку стран с высоким риском смертности на дорогах.

Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения правительство прибегло к ужесточению системы учета штрафов.  Парламент Грузии уже принял поправки в закон «О дорожном движении», которые предусматривают введение 100-балльной системы оценки нарушений правил дорожного движения с 1 июля 2017 года.

Ежегодно на водительское удостоверение будут начисляться 100 баллов, которые будут сокращаться в соответствии с видом нарушения. Если водитель совершит нарушения на 100 баллов, его лишат прав.

Недавно мы подробно рассказывали о том, как будут распределятся баллы за нарушения.

Кроме того, на дорогах также будет осуществляться скрытое патрулирование – на автомобилях без опознавательных знаков патрульной полиции.

Такие автомобили, как и камеры видеонаблюдения, будут фиксировать нарушения на дорогах. Нарушившие правила дорожного движения водители смогут увидеть свое нарушение на сайте МВД Грузии в разделе видеоштрафов.

МВД Грузии предполагает, что после ужесточения контроля водители станут намного осторожнее и количество ДТП сократится.

 

 

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