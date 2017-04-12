В Третьяковской галерее Москвы проходит показ грузинского кино
ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. В Государственной Третьяковской галерее Москвы проходит показ грузинского кино.
Художественный музей приурочил кинопрограмму под названием «Новые волны в советском кино: Грузия» к своей выставке «Оттепель».
Партнерами программы являются компании «Грузия — Фильм», Госфильмофонд Росси, Москино и ВидеоФильмТВ.
«Эпоха “Оттепели” дала мощный толчок становлению и развитию национальных кинематографий Советского Союза. Это движение затронуло как республики с уже существовавшими кинотрадициями, такие как Грузия, Украина, Узбекистан, Латвия, Литва и Эстония, так и республики, в которых кинопроизводство начало активно развиваться только в 50-60-е годы, как это произошло в Молдавии и в большей части Средней Азии», — говорится в сообщении музея.
В апреле – мае в Третьяковской галерее будут показаны важнейшие картины грузинской новой волны, берущей свое начало от неореалистического шедевра Резо Чхеидзе и Тенгиза Абуладзе «Лурджа Магданы» (1955).
В программу также вошли ленты Эльдара и Георгия Шенгелая, Отара Иоселиани, Ланы Гогоберидзе, Ираклия Квирикадзе и других выдающихся грузинских кинематографистов.
Стартовал проект 11 апреля показом фильма «Лурджа Магданы». Гости и жители российской столицы во время кинопоказа смогут увидеть следующие картины:
13 апреля, четверг, 19.00
«Наш двор»
Режиссёр Резо Чхеидзе
СССР / Грузия. 1955, 67 мин. 12+
14 апреля, пятница, 19.00
«Чужие дети»
Режиссёр Тенгиз Абуладзе
СССР / Грузия. 1958, 72 мин. 12+
20 апреля, четверг, 19.00
«Повесть об одной девушке»
Режиссёр Михаил Чиаурели
СССР / Грузия. 1960, 79 мин. 12+
21 апреля, пятница, 19.00
«Под одним небом»
Режиссёр Лана Гогоберидзе
СССР / Грузия. 1961, 77 мин. 12+
27 апреля, четверг, 19.00
«Белый караван»
Режиссёры Эльдар Шенгелая, Тамаз Мелиава
СССР / Грузия. 1964, 93 мин. 12+
28 апреля, пятница, 19.00
«Листопад»
Режиссёр Отар Иоселиани
СССР / Грузия. 1966, 96 мин. 12+
4 мая, четверг, 19.00
«Алавердоба»
Режиссёр Георгий Шенгелая
СССР / Грузия. 1962, 42 мин. 12+
«Зонтик»
Режиссёр Михаил Кобахидзе
СССР / Грузия. 1967, 18 мин. 12+
«Серенада»
Режиссёр Карлос Хотивари
СССР / Грузия. 1968, 25 мин. 12+
«Кувшин»
Режиссёр Ираклий Квирикадзе
СССР / Грузия. 1970, 27 мин. 12+
Показы проходят в конференц-зале Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок №12. Стоимость билета на один сеанс — 120 рублей.
Билеты на киносеансы можно приобрести в кассах и онлайн на официальном сайте музея.