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В Третьяковской галерее Москвы проходит показ грузинского кино

17:31, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. В Государственной Третьяковской галерее Москвы проходит показ грузинского кино.

Художественный музей приурочил кинопрограмму под названием «Новые волны в советском кино: Грузия» к своей выставке «Оттепель».

Партнерами программы являются компании «Грузия — Фильм», Госфильмофонд Росси, Москино и ВидеоФильмТВ.

«Эпоха “Оттепели” дала мощный толчок становлению и развитию национальных кинематографий Советского Союза. Это движение затронуло как республики с уже существовавшими кинотрадициями, такие как Грузия, Украина, Узбекистан, Латвия, Литва и Эстония, так и республики, в которых кинопроизводство начало активно развиваться только в 50-60-е годы, как это произошло в Молдавии и в большей части Средней Азии», — говорится в сообщении музея.

В апреле – мае в Третьяковской галерее будут показаны важнейшие картины грузинской новой волны, берущей свое начало от неореалистического шедевра Резо Чхеидзе и Тенгиза Абуладзе «Лурджа Магданы» (1955).

В программу также вошли ленты Эльдара и Георгия Шенгелая, Отара Иоселиани, Ланы Гогоберидзе, Ираклия Квирикадзе и других выдающихся грузинских кинематографистов.

Стартовал проект 11 апреля показом фильма «Лурджа Магданы». Гости и жители российской столицы во время кинопоказа смогут увидеть следующие картины:

13 апреля, четверг, 19.00

«Наш двор»

Режиссёр Резо Чхеидзе

СССР / Грузия. 1955, 67 мин. 12+

14 апреля, пятница, 19.00

«Чужие дети»

Режиссёр Тенгиз Абуладзе

СССР / Грузия. 1958, 72 мин. 12+

20 апреля, четверг, 19.00

«Повесть об одной девушке»

Режиссёр Михаил Чиаурели

СССР / Грузия. 1960, 79 мин. 12+

21 апреля, пятница, 19.00

«Под одним небом»

Режиссёр Лана Гогоберидзе

СССР / Грузия. 1961, 77 мин. 12+

27 апреля, четверг, 19.00

«Белый караван»

Режиссёры Эльдар Шенгелая, Тамаз Мелиава

СССР / Грузия. 1964, 93 мин. 12+

28 апреля, пятница, 19.00

«Листопад»

Режиссёр Отар Иоселиани

СССР / Грузия. 1966, 96 мин. 12+

4 мая, четверг, 19.00

«Алавердоба»

Режиссёр Георгий Шенгелая

СССР / Грузия. 1962, 42 мин. 12+

«Зонтик»

Режиссёр Михаил Кобахидзе

СССР / Грузия. 1967, 18 мин. 12+

«Серенада»

Режиссёр Карлос Хотивари

СССР / Грузия. 1968, 25 мин. 12+

«Кувшин»

Режиссёр Ираклий Квирикадзе

СССР / Грузия. 1970, 27 мин. 12+

Показы проходят в конференц-зале Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок №12. Стоимость билета на один сеанс — 120 рублей.

Билеты на киносеансы можно приобрести в кассах и онлайн на официальном сайте музея.

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