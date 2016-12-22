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В центре Тбилиси 25 декабря состоится велопробег Christ-Mass

16:25, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Велопробег Christ-Mass для всех желающих пройдет в центре Тбилиси в воскресенье, 25 декабря.

По традиции участники Christ-Mass надевают новогодние костюмы и украшают свои велосипеды.

Участники велопробега встречаются у памятника велосипеду на площади Роз в 18:00.

Маршрут рождественского велошествия: площадь Роз – улица Николадзе – площадь Героев – улица Пекина – улица Габашвили – улица Тамарашвили – проспект Чолокашвили – улица Костава – площадь Свободы – площадь Роз.

Christ-Mass – это не только здоровый образ жизни, но и благотворительное мероприятие.

В этот раз организаторы призывают собрать подарки для воспитанников детского дневного центра «Новые шаги». Активисты собирают детские игрушки, одежду и другие вещи, которые могут понадобиться детям.

Подробная информация об участии в благотворительной акции здесь

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