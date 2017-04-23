В центре Тбилиси на стройке погиб рабочий
ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Молодой рабочий погиб в результате несчастного случая на строящемся объекте недалеко от площади Саакадзе, в центре Тбилиси.
По данным СМИ, рабочий выпал с 21 этажа здания на улице Шартава и скончался на месте. Предположительно, ему было всего 20 лет.
Инцидент произошел несколько часов назад. На месте работали эксперт-криминалисты сотрудники Центра скорой медицинской помощи.
Строящийся объект принадлежит компании «X2 Development». Представители фирмы заявляют, что на их объекте были соблюдены все правила безопасности.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел, следствие ведется по статье 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.