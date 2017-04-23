Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

В центре Тбилиси на стройке погиб рабочий

15:04, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Молодой рабочий погиб в результате несчастного случая на строящемся объекте недалеко от площади Саакадзе, в центре Тбилиси.

По данным СМИ, рабочий выпал с 21 этажа здания на улице Шартава и скончался на месте. Предположительно, ему было всего 20 лет.

Инцидент произошел несколько часов назад. На месте работали эксперт-криминалисты сотрудники Центра скорой медицинской помощи.

Строящийся объект принадлежит компании «X2 Development». Представители фирмы заявляют, что на их объекте были соблюдены все правила безопасности.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел, следствие ведется по статье 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Комментарии

Related Articles

  • Грузинские депутаты примут участие в весенней сессии ПАСЕ

    Грузинские депутаты примут участие в весенней сессии ПАСЕ

    ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Парламентская делегация Грузии во главе с вице-спикером Тамар Чугошвили примет участие в работе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24-28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны. Параллельно, в Страсбурге грузинские депутаты проведут встречи на высоком уровне. Запланирована встреча с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом, с генеральным секретарем Совета

  • В Батуми ураганный ветер повалил деревья и повредил крыши домов

    В Батуми ураганный ветер повалил деревья и повредил крыши домов

    Фото: Батумелеби ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Ураганный ветер повредил крыши домов и повалил деревья в черноморском городе Батуми. Погода в Грузии ухудшилась 22 апреля. Синоптики предупредили население о приближающемся урагане. Накануне сила ветра в стране превышала 32 метра в секунду. На побережье Черного моря начался шторм в 5 баллов. Наиболее сильно из-за стихии в

  • Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с крыши дома в Тбилиси

    Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с крыши дома в Тбилиси

    ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. 13-летняя девочка упала с крыши восьмиэтажного дома в Тбилиси и скончалась на месте. Инцидент произошел несколько часов назад в столичном районе Вазисубани. По данным СМИ, девочка-подросток жила напротив дома, на крыше которого находилась в последние минуты своей жизни. Местные жители не исключают, что ее выбросили, поскольку ведущие на крышу двери

168
Followers
48.0K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия