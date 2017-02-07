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В центре Тбилиси проходит акция в поддержку уволенных рабочих химзавода «Азот»

15:35, Февраль 7, 2017

Фото движение студентов Аудитория 115

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Несколько сотен человек провели сегодня в центре Тбилиси акцию, требуя восстановления  рабочих, уволенных с  химического завода «Руставский азот».

На демонстрацию поддержки пришли представители профсоюзов, неправительственых организаций и студенты. Они начали акцию  на площади Роз и дошли до площади Свободы, где расположен центральный офис «Банка Грузии» с криками «Солидарность!».

Участники акции требуют от руководства «Банка Грузии» ответить рабочим, собираются ли они закрывать завод полностью. Дело в том, что банк владеет компанией АО EU Investment, которая с сентября 2016 года стала владельцем 100% доли расположенного в Рустави завода. В январе с предприятия уволили около  350 человек и, как утверждают участники акции, готовится новая волна уволнений.

Сегодня же представители общественности на акции потребовали встречи с президентом и премьер-министром Грузии, а уволенные сотрудники подтвердили свое намерение обратиться в суд.

Полиция, чтобы обеспечить порядок  во время шествия с дымовыми шашками и барабанами,  перекрыла автомобильное движение на одной стороне проспекта.

 

 

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