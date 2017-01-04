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В центре Тбилиси женщину задушил муж

19:53, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Очередной случай фемицида в центре Тбилиси. Как сообщает телекомпания «Рустави-2», убийство женщины произошло сегодня в доме, расположенном в районе проспекта Агмашенебели.

Как сообщили журналистам соседи, муж задушил жену веревкой, женщине было около 45 лет. В семье, как заявляют очевидцы, ссоры были редкостью. После совершения преступления мужчина сам сдался полиции. Тело отправлено на экспертизу. Начато расследование по статье «умышленное убийство» и «семейное насилие»

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