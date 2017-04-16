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В Турции огласили первые результаты референдума по конституционной реформе Эрдогана

19:39, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. По предварительным результатам, более половины участников референдума в Турции поддержали инициативу президента Реджепа Таийпа Эрдогана по внесению изменений в конституцию страны.

Переход страны к президентской республике с обширными полномочиями главы государства поддержали 57% проголосовавших избирателей, сообщает Reuters на основании данных, полученных после подсчета 50% бюллетеней.

Уровень явки пока составляет более 85%. Подсчитано около 24 миллионов голосов избирателей.

В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать «за» или «против» 18 поправок в конституцию, вынесенных на всеобщее обсуждение. Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закрылась в 17.00, а на западе референдум начался и завершился на час позже. Все участки уже закрылись.

Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса, начиная с 9 апреля. Согласно данным турецких СМИ, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.

Если реформы Эрдогана пройдут, то президент страны получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Пакет реформ также предполагает упразднение должности премьер-министра. Принятие поправок также ограничит права военных: люди, имеющие отношение к вооруженным силам, не смогут принимать участия в выборах.

Наконец, новая конституция может позволить Реджепу Эрдогану оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд. Если поправки будут приняты, а Эрдоган выиграет следующие выборы в 2019 году, он сможет остаться на посту еще на 10 лет.

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