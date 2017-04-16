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В Турции проходит референдум о новой конституции

15:00, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. В Турции сегодня проходит голосование на референдуме по внесению существенных изменений в конституцию страны, предложенных командой президента Реджепа Эрдогана. В случае успеха референдума страна станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.

В голосовании имеют право принять участие около 55 миллионов граждан Турции. Последние опросы общественного мнения показали, что сторонники расширения полномочий президента лидируют с небольшим отрывом.

Если реформы Эрдогана пройдут, то президент страны получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Пакет реформ также предполагает упразднение должности премьер-министра.

Критики нового документа утверждают, что Эрдоган пытается легитимизировать систему власти. Сторонники приводят в пример другие политические системы с сильной ролью президента — Францию и США — и говорят, что «вертикаль власти» необходима для эффективного управления страной.

В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок — парламент одобрил соответствующий законопроект 21 января 2017 года. Их принятие также ограничит права военных: в соответствии с поправками люди, имеющие отношение к вооруженным силам, не смогут принимать участия в выборах.

Наконец, новая конституция может позволить Реджепу Эрдогану оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд. Если поправки будут приняты, а Эрдоган выиграет следующие выборы в 2019 году, он сможет остаться на посту еще на 10 лет.

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