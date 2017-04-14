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В Вильнюсе отметили день грузинского языка в университете

18:06, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В Литовском университете образовательных наук отметили день грузинского языка. Об этом сегодня сообщает МИД Грузии.

В рамках мероприятия в вильнюсском университете состоялось открытие аудитории имени Илии Чавчавадзе – грузинского просветителя, писателя и общественного деятеля 19 века.

Также в день государственного для Грузии праздника – дня родного язка, в университете была проведена презентация, посвященная грузинскому языку и истории страны.

Участники лекции ознакомились с этапами развития грузинской письменности, а также узнали об уникальности и значении грузинской письменности в мировом культурном наследии, — отмечается в сообщении МИД.

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