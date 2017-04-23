В Восточной Грузии неизвестный поджег автомобиль депутата «Грузинской мечты»
ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Неизвестный поджег автомобиль депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Самвела Манукяна, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Инцидент произошел около полуночи минувшей ночью.
Злоумышленник облил бензином и поджег принадлежащую Манукяну машину, которая была установлена возле его дома в городе Ахалкалаки. Поджигатель скрылся с места преступления после того, как его заметил сосед Манукяна.
Огонь удалось потушить до приезда пожарных.
Депутат также является бизнесменом. Он не говорит о каких-либо деталях произошедшего, но не исключает, что это может быть связано с его политической деятельностью.
«Сотрудники МВД районного управления Ахалкалаки начали следственные мероприятия сразу после поступления сообщении о повреждении автомобиля. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщила сотрудница МВД Грузии корр. «Новости-Грузия».
По факту возбуждено уголовное дело по 187 статье УК Грузии — умышленная порча имущества.