В Восточной Грузии неизвестный поджег автомобиль депутата «Грузинской мечты»

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. 13-летняя девочка упала с крыши восьмиэтажного дома в Тбилиси и скончалась на месте. Инцидент произошел несколько часов назад в столичном районе Вазисубани. По данным СМИ, девочка-подросток жила напротив дома, на крыше которого находилась в последние минуты своей жизни. Местные жители не исключают, что ее выбросили, поскольку ведущие на крышу двери