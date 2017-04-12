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В заповеднике Лагодехи заметили редкого бородатого козла

16:22, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. На территории Национального парка Лагодехи в Кахетии впервые в истории был замечен безоаровый козел, сообщается на фейсбук-странице Агентства охраняемых территорий Грузии.

Безоаровый или бородатый козел был занесен в Красную Книгу в 60-х годах прошлого века как редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных.

Бородатые козлы были широко распространены на территории Южного Кавказа, однако в начале 20-го века их численность начала резко сокращаться. Основные причины снижения численности — браконьерство и сведение горных лесов.

На днях фотоловушки, установленные в заповеднике Лагодехи, засняли безоарового козла.

Фотоловушки во всех заповедниках Грузии установлены в рамках программы, которое Агенство охраняемых территорий реализует при поддержке научно-исследовательского центра по сохранению биоразнообразия (NACRES).

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