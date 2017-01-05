Главное Новости

Вдова Патаркацишвили вошла в список самых богатых женщин Британии

16:39, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе вошла в список самых богатых женщин Великобритании 2016 года по версии британской газеты Sunday Time.

Инна Гудавадзе с состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов расположилась в списке на 28 месте. Всего в списке 31 женщина с гражданством Великобритании.

Издание отмечает, что бизнес Инне Гудавадзе достался после смерти мужа в 2008 году. Это недвижимость, телекомпании, казино, шахты по добыче золота и нефть.

Помимо Инны Гудавадзе в список вошли такие известные личности, как писательница Джоан Роулинг — автор серии книг о Гарри Потере (600 миллионов фунтов), Елена Батурина — супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова (729 миллионов фунтов), Нэнси Шевелл — жена известного британского певца Пола Маккартни (760 миллионов фунтов) и Сальма Хайек – голливудская актриса мексиканского происхождения (2,35 миллиардов фунтов).

Список возглавляет Кирсти Бертарелли — бывшая «Мисс Великобритания», жена швейцарского бизнесмена Эрнесто Бертарелли. Ее состояние оценивается в 9,78 миллиардов фунтов стерлингов.

Инна Гудавадзе и Бадри Паракацишвили заключили брак в 1979 году. У них две дочери – Лиана и Ия. После смерти грузинского миллиардера появился документ, согласно которому, Патаркацишвили помимо Гудавадзе был женат и на россиянке Ольге Сафроновой.

Инне Гудавадзе пришлось через московский суд доказывать фиктивность документа о браке ее мужа с Сафроновой и отстаивать свои права на наследство.

В последнее время в Грузии интерес к персоне Инны Гудавадзе связан с намерением вдовы Патаркацишвили создать медиахолдинг на базе телекомпании «Имеди» — детища опального олигарха и объединить три грузинских телеканала – «Имеди», «Маэстро» и GDS.

Для этого она в конце 2016 года купила большую долю ТВ «Маэстро» у бывшего оппозиционного шоумена Георгия Гачечиладзе, известного под псевдонимом «Уцноби». К концу подходят и переговоры по покупке большей доли телекомпании GDS, владельцем которой является Бера Иванишвили – сын грузинского миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Комментарии