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Вечер современной хореографии пройдет в Тбилисском театре оперы и балета

11:34, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Вечера современной хореографии пройдут на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили 12 и 13 апреля.

По многочисленным просьбам, на сцене театра состоится повторная премьера балета Petite Ceremonie хореографии Меди Валерски (Medhi Walerski). Этот балет грузинские зрители впервые увидели 4 февраля, однако все желающие не смогли попасть на премьеру.

12 и 13 апреля Petite Ceremonie можно будет увидеть в постановке Сильвена Сенеза и костюмах Линды Чоу. Художник по освещению — Бонни Бичер. В спектакле в компиляции Меди Валерски звучит музыка Моцарта, Беллини, Роджерса, Харта и Вивальди.

Также на концертах будет исполнен одноактный балет хореографа из Македонии Саши Евтимовой «Таинственный сад» на музыку Себастьяна Плано и Олафур Арналдса. Этот балет представляет собой яркое шоу в мультимедийных декорациях и с использованием 3D анимации.

Премьерный показ «Таинственного сада» в Тбилиси состоялся в декабре 2012 года

Билеты на представление можно приобрести как в кассах театра, так и онлайн – на сайте www.tkt.ge.

Меди Валерски – 37-летний французский танцовщик и хореограф.

Учился в Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца. Танцевал в балетной труппе Парижской национальной Оперы, Оперы Ниццы, Рейнского балета (Мюлуз, Франция) и в Нидерландском театре танца, где впервые представил свою постановку.

В его репертуаре значатся балеты таких хореографов, как Иржи Килиан, Пол Лайтфут и Соль Леон, Уэйн Макгрегор, Ханс ван Манен, Эмио Греко, Охад Нахарин и Кристал Пайт. В последнее время Валерски работает приглашенным хореографом в балетах Берна (Швейцария), Гётеборга (Швеция) и в Ballet BC в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада).

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