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Ведущую в Тушетию дорогу планируют открыть к концу мая

13:53, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Единственная дорога, ведущая к высокогорной Тушетии, предположительно, откроется к концу мая, заявил в эфире телекомпании «Имеди» представитель главы районной администрации села Омало Ладо Кахоидзе.

Дорога, связывающая высокогорный регион с остальным миром, считается одной из самых опасных в мире. Она была закрыта два месяца назад, после того, как на трассу сошел оползень.

Движение на 55-56 км дороги Пшави-Омало невозможно по сей день. На участке продолжается расчистка, работы значительно затрудняет сложный горный рельеф.

«На данном этапе, там нет проблем с медикаментами. Единственную дорогу, ведущую в Тушетию, очищают. Открытие дороги предположительно планируется к концу мая», — заявил Кахоидзе, добавив, что он постоянно поддерживает контакт с местным врачом.

Тушетия — историческая и географическая горная область на северо-востоке Грузии. Она представлена на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время здесь остаются жилыми около десятка селений.

Регион, граничащий с Хевсурети, Дагестаном и Чечней, является одним из самых труднодоступных и практически отрезан от внешнего мира 8 месяцев в году.

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