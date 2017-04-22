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Ветер сорвал крышу с дома в Старом Тбилиси

15:21, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Сильные порывы ветра сорвали металлическую крышу жилого дома в историческом центре Тбилиси.

Пострадал дом №27 на улице Атонели.

Сорванная крыша упала на установленный во дворе автомобиль и повредила его. Люди при этом не пострадали, сообщает телекомпания «Рустави-2».

По словам местных жителей, здание находится на балансе министерства экономики. Оно уже долгое время нуждалось в ремонте, однако в ведомстве просьбы жителей оставляли без ответа.

Скорость ветра в Тбилиси сегодня достигает 20-25 метров в секунду, в пригороде — 30 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится до 24 апреля.

Мэр Тбилиси Давид Нармания сказал журналистам, что до сих пор непогода не вызвала каких-либо серьезных разрушений.

«До сих пор мы не столкнулись с какими-либо серьезными повреждениями. Единственное, на территории старой школы в Мтацминдском районе, которая заселена, сорвало часть крыши. На месте находятся представители районной администрации (гамгеоба). Повалены несколько деревьев», — сказал Нармания.

В связи с непогодой городские службы и департамент чрезвычайных ситуаций «112» МВД Грузии перешли на чрезвычайный режим работы.

В службу экстренных вызовов за сегодняшнее утро поступило более 100 звонков.

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