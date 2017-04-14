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Via Dolorosa: Тысячи паломников проводят крестный ход в Иерусалиме. ФОТО

23:13, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Сегодня — Страстная пятница, самый скорбный день в году для христиан восточного обряда, день распятия Иисуса Христа. Верующие держат строгий пост и готовятся к Пасхе, которая наступит уже через два дня.

Тысячи паломников прошли в Страстную Пятницу, неся деревянные кресты, по улице Via Dolorosa в Восточном Иерусалиме.

Паломники съехались сюда со всего мира, чтобы в эти особые дни помолиться в Святом Городе, дождаться схождения Благодатного огня и встретить Пасху. Днем 14 апреля, в Страстную Пятницу, они прошли крестным путем Спасителя по улице Виа Долороса в Старом Городе, название которой переводится как «Путь скорби».

Завтра все они соберутся в Храме Гроба Господня, чтобы встретить Благодатный Огонь.

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