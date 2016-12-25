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Вифлеем готовится к встрече Рождества (видео)0:22, Декабрь 25, 2016
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Поездка казанского автохулигана по терминалу аэропорта (видео)23:43, Декабрь 24, 2016
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В Тбилисском аэропорту прошли комплексные учения спасателей (видео)20:20, Декабрь 24, 2016
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Грузинские националисты провели акцию в центре Тбилиси19:38, Декабрь 24, 2016
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Конституционная комиссия Грузии приступила к работе18:11, Декабрь 24, 2016
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Рождественские концерты и представления пройдут на «Новом Тифлисе»16:51, Декабрь 24, 2016
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Евреи всего мира готовятся отмечать Хануку15:26, Декабрь 24, 2016
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Новое издание российско-турецкой дружбы15:22, Декабрь 24, 2016
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По мосту через реку Ингури начал курсировать микроавтобус14:45, Декабрь 24, 2016
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Четыре человека погибли в аварии в Западной Грузии13:19, Декабрь 24, 2016