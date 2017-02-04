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Виновник аварии на проспекте Руставели приговорен к 9 месяцам тюрьмы

11:59, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Участник аварии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, в результате которой погибла молодая женщина, приговорен к 9 месяцам тюрьмы.

Соответствующую меру пресечения 24-летнему Георгию Джапаридзе избрал Тбилисский городской суд.

Согласно материалам обвинения, ночью 24 января, Джапаридзе совершая обгон, на большой скорости выехал на встречную полосу дороги на автомобиле марки «Мерседес». В результате он столкнулся с еще двумя машинами. На месте скончалась 26-летняя Софо Беридзе, которая занимала место на заднем сидении в такси. В ДТП также пострадали брат и зять Георгия Джапаридзе.

Следствие установило, что Джапаридзе на момент аварии находился под воздействием марихуаны.

«Суд рассмотрел представленное ходатайство, выслушал разъяснения сторон, ознакомился с представленными материалами и посчитал, что для использования заключения в качестве меры пресечения существуют, как формальные, так и фактические основания», — говорится в сообщении суда.

Авария на проспекте Руставели, жертвой которой стала Софо Беридзе, стала причиной скандала в прессе и социальных сетях.

Сразу после происшедшего сын экс-президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия на своей странице в фейсбуке  написал, что устроивший аварию Георгий (Гибо) Джапаридзе остается на свободе, поскольку его братья приходятся родственниками депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта».

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