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Власти Аджарии объяснили очереди в Сарпи ремонтом на турецкой таможне

19:33, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Задержки при прохождении грузино-турецкой границы вызваны текущими ремонтными работами на таможне с турецкой стороны, сообщает правительство Аджарии.

С сегодняшнего утра на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» стали образовываться очереди. Люди жалуются, что не могут пройти границу по несколько часов.

«Указанные ремонтно-реабилитационные работы, к сожалению, еще раз стали помехой в передвижении граждан, что особенно чувствительным становится по субботам и воскресеньям из-за возрастающего потока въезжающих в Грузию», — сказано в сообщении.

Ремонтные работы на турецкой стороне границы проводятся уже несколько месяцев, что неоднократно сообщалось посредством различных СМИ.

«Что касается ситуации на грузинской стороне таможенно-пропускного пункта, по информации, предоставленной министерством внутренних дел Грузии, граждане передвигаются беспрепятственно», — сообщает правительство Аджарии.

По предварительной информации, на завершение строительных работ понадобится порядка 12 месяцев. До окончания строительных работ пассажиров автомобилей, автобусов и грузовых машин будет обслуживать два коридора вместо шести. Один обслуживает выезжающих из страны, а второй — въезжающих.

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