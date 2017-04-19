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Власти и оппозиция почтили память погибших из-за оползня в Аджарии

20:05, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. В высокогорной Аджарии, в селе Цаблана сегодня чтят память местных жителей, погибших в результате оползня 28 лет назад.

Трагедия произошла 19 апреля 1989 года — оползень накрыл спящую деревню. Экологическая катастрофа унесла жизни 23 человек, в том числе и трех детей.

Сегодня село в Аджарии посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе и министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили.

Кроме того, цветы к сельскому мемориалу принесли и представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» из Батуми.

«Горная Аджария часто стоит перед риском стихийных бедствий, поэтому местные власти должны уделять больше внимания этим процессам, так как оползни до сих пор представляют опасность для нашего региона», — отметил на своей странице в фейсбуке один из лидеров ЕНД, бывший председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.

Выступая перед местными жителями премьер признал, что до сих пор не полностью решены проблемы с обеспечением жильем жителей высокогорной Аджарии, пострадавших в результате оползня.

Однако власти страны уже выделили соответствующие средства, подключили к процессам инвестиционную компанию «Ачарисцкали» и начали строительство новых домов, — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

Премьер также рассказал местным жителям об инфраструктурных проектах, которые будут осуществлены в этом районе.

«Мы уже начали газификацию высокогорной Аджарии и уже решен вопрос строительства газопровода от Хелвачаури до Хичаури. Так что, будет сделано очень многое, и мы можем сказать, что жители этого района очень легко смогут связаться с городом Батуми, а также с другими районами в направлении Самцхе-Джавахети», — сказал премьер.

«Сегодня мы чтим память цабланцев. Когда это произошло, страна еще не оправилась от ран, вызванных 9 апреля (разгон советскими войсками многотысячного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года — НГ) и через несколько дней произошла еще одна трагедия, которая унесла жизни 23 человек», — заявил премьер.

«Я смотрел на фамилии погибших жителей деревни и увидел среди них очень многих Шаинидзе. Хочу сказать о моей личной эмоции — человек, благодаря которому я полюбил Аджарию, был по фамилии Шаинидзе. Он был другом отца. Мы часто приезжали в Батуми и именно этот человек принимал нас», — отметил Квирикашвили.

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