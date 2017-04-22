Во Всемирный день книг в Тбилиси вспомнят выдающихся грузинских писателей

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9:18, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Всемирный день книг и авторских прав в Тбилиси в эти выходные отметят в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда.

Так, об известном грузинском поэте Галактионе Табидзе и его творчестве поведает поэт Рати Амаглобели, о литературной деятельности Акакия Церетели расскажет писатель, поэт и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе.

Персону и произведения писателя Михаила Джавахишвили вспомнит писатель и экс-депутат Леван Бердзенишвили, а переводчика, писателя, ученого-философа Бачану Брегваде – писатель и сценарист Дато Турашвили.

Лекцию о творчестве поэта-романтика Николоза Бараташвили проведет поэт Сандро Лорткипанидзе, а о классике грузинской поэзии – Важа-Пшавела — расскажет поэтесса Этер Татараидзе.

Подробное расписание всех лекций можно найти здесь.

Параллельно с лекциями на территории Мтацминдского пантеона пройдет выставка-продажа книг по специальным скидкам.

Для желающих посетить мероприятие с остановки на Площади Свободы к пантеону будут ходить бесплатные автобусы. А именно, для гостей вечера будет организовано два рейса: в 15:30 и в 16:30.

Организаторами мероприятия являются мэрия Тбилиси и Тбилисская транспортная компания, а также Дом электронных книг «Саба», издательства «Интеллект» и «Артануджи».

Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Day), который ежегодно отмечается 23 апреля, был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года. Решение было принято с целью просвещения и развития культурных традиций, а также потому, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения.

Дата была выбрана в память о том, что 23 апреля в 1616 году скончались Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир (по юлианскому календарю, на 10 дней позже других) и Инка Гарсиласо де ла Вега.