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Возобновилось бесплатное обследование на онкологию для жителей Тбилиси

18:25, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Национальный скрининг центр возобновил программу бесплатных обследований на наличие онкологических заболеваний для жителей Тбилиси.

Как сообщает мэрия Тбилиси, обследования по программе «Скрининг заболеваний» будeт проводится бесплатно для тех, кто зарегистрирован в столице.

«Программа предусматривает скрининг молочной железы, шейки матки и простаты. Цель проекта — сокращение вызванных раком заболеваний и смертности, путем увеличения количества выявления раковых заболеваний на ранней стадии», — отмечает мэрия.

Желающие подключиться к программе должны позвонить на номер Национального скрининг центра — +32 220 35 35.

Маммография будет проводится для женщин в возрасте от 40 до 70 лет раз в два года. Обследование шейки матки могут пройти женщины в возрасте от 25 до 60 лет. Скрининг предусматривает консультацию гинеколога и пап-тест и будет проводится раз в три года.

Обследования простаты проводится для мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Скрининг проводится раз в год.

Кроме того, в центре проводится обследования для подростков: сколиоз в возрасте от 10 до 18 лет и плоскостопия — от 4 до 15 лет.

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