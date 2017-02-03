Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Возобновилось бесплатное обследование на онкологию для жителей Тбилиси 

18:25, Февраль 3, 2017

 

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Национальный скрининг центр возобновил  программу бесплатных обследований на наличие онкологических заболеваний для жителей Тбилиси.

Как сообщает мэрия Тбилиси, обследования по программе «Скрининг заболеваний» будeт проводится бесплатно для тех, кто зарегистрирован в столице.

«Программа предусматривает скрининг молочной железы, шейки матки и простаты. Цель проекта —  сокращение вызванных раком заболеваний и смертности, путем увеличения количества выявления раковых заболеваний на ранней стадии», — отмечает мэрия.

Желающие подключиться к программе должны позвонить на номер Национального скрининг центра — +32 220 35 35.

Маммография будет проводится для женщин в возрасте от 40 до 70 лет раз в два года. Обследование шейки матки могут пройти женщины в возрасте от 25 до 60 лет. Скрининг предусматривает консультацию гинеколога и пап-тест и будет проводится раз в три года.

Обследования простаты проводится для мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Скрининг проводится раз в год.

Кроме того, в центре проводится обследования для подростков: сколиоз в возрасте от 10 до 18 лет и плоскостопия — от 4 до 15 лет.

 

Комментарии

Related Articles

  • Убивший трансгендерную женщину в Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

    Убивший трансгендерную женщину в Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины Зизи Шекеладзе к 13 годам тюрьмы. «С учетом единства представленных и выявленных на заседаниях доказательств суд признал Георгия М. виновным в умышленном убийстве», — говорится в сообщении на сайте суда. Отмечается, что Георгий М. на момент совершения убийства отбывал условное наказание

  • Председатель ОБСЕ лично посетил переговоры в Эргнети 

    Председатель ОБСЕ лично посетил переговоры в Эргнети 

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Действующий председатель ОБСЕ побывал сегодня близ оккупированного Цхинвальского региона и принял участие в переговорах в селе Эргнети. Здесь традиционно проводится  встреча представителей грузинской и осетинской сторон в рамках формата Механизмов по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ) при содействии наблюдателей ЕС и ОБСЕ. Себастьян Курц, который является главой ОБСЕ с

  • Глава ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии

    Глава ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии

      ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Председатель ОБСЕ, министр  иностранных дел Австрии Себастьян Курц сегодня встретился с вынужденными переселенцами в поселке  Шавшвеби  Горийского района на границе с оккупированным Цхинвальским регионом. «Наша цель – улучшить условия проживающих здесь людей. Важен вклад ОБСЕ в этом процессе. Я хочу поблагодарить правительство Австрии, а также Австрийское агентство по международному

154
Followers
43.5K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия