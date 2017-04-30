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Всемирный банк выделил Грузии 45,2 миллиона евро на реализацию реформ

10:39, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Всемирный банк (ВБ) предоставит Грузии кредит в размере 47,2 млн евро для поддержки проводимых в стране реформ, говорится в сообщении на сайте международной финансовой организации.

Программа, одобренная советом исполнительных директоров ВБ, ориентирована на содействие экономическим реформам. В основном она направлена на усиление фискального надзора государственных организаций и улучшение бюджетирования публичной службы, а также на повышение качества социального обслуживания населения.

«Эта программа подтверждает готовность правительства сохранить стабильность макро-фискальной системы и продолжить структурные реформы», — приводятся в пресс-релизе заявление регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Мерси Тембон.

В сообщении отмечается, что программа полностью соответствует задачам, определенным стратегией партнерства между Грузией и Всемирным банком на 2014-2017 годы, в рамках которой стране поэтапно будет выделено 1,2 миллиарда долларов.

«Кредитные средства в размере 47,2 миллионов евро будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) на льготных условиях», — поясняет пресс-служба ВБ.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на финансирование различных проектов составил 2,27 миллиардов долларов.

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