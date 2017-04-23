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Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

23:33, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Во Франции завершилось голосование в первом туре президентских выборов.

Первые данные экзитполов обнародовало бюро Elabe. Согласно исследованию, во второй тур выборов проходят экс-министр экономики, центрист Эммануэль Макрон с 23,7% голосов и праворадикал Марин Ле Пен с 22% поддержки.

Два других фаворита президентской гонки — Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — получили по 19,5% голосов каждый. ​Экзит-пол другой социологической службы — Ipsos также обещает прохождение во второй тур Макрона (23,7%) и Ле Пен (21,7%).

Президент Франции избирается каждые пять лет путем прямого всеобщего голосования. В этом году в выборах участвовало 11 кандидатов: Николя Дюпон-Эньян, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Бенуа Амон, Натали Арто, Филипп Путу, Жак Шеминад, Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон, Франсуа Аселино и Франсуа Фийон.

Результаты экзитполов совпадают с последними предвыборными прогнозами, обнародованными тремя ведущими социологическими компаниями страны.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, второй тур пройдет 7 мая.

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