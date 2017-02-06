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Выпускник ТГУ стал сотрудником компании Google

20:13, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. 24-летний выпускник Тбилисского госуниверситета стал сотрудником лондонского офиса компании Google.

Как сообщается на сайте Государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, Георгий Мегрели окончил бакалавриат, а потом и магистратуру и в прошлом году завершил обучение на факультете точных и естественных наук.

До поступления в вуз Георгий Мегрели учился в 42-й физико-математической школе имени Ильи Векуа. Он также посещал центр IT-технологий «Мзиури», где учился на программиста.

Чтобы попасть в одну из самых престижных в мире компаний специалисту из Грузии пришлось пройти сложное 45-минутное онлайн-собеседование целых восемь раз.

Он отвечал на технические вопросы и писал программные коды. Спустя восемь дней был получен положительный ответ и с ноября 2016 года Георгий уже стал полноценным сотрудником компании Google.

«Университет дал мне многое, в основном научил академической части моей сферы… Надо сказать, что без самостоятельных занятий мне было бы очень сложно, потому что на практике дела обстоят иначе. Я самостоятельно разобрал те технологии, над которыми работал и которыми интересовался, а университет научил меня как изучать и различать новшества», — цитирует Мегрели университетский сайт.

Сейчас молодой программист работает над новым проектом. Говорит, что еще минимум год они с женой планируют оставаться в Лондоне, а затем, возможно, переедут в другую страну.

«Я не собираюсь менять компанию Google. Здесь мне нравится все: атмосфера, культура, сотрудники…», — сказал Мегрели.

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