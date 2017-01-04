Афиша Главное Новости

Выставка работ художника Бажбеук-Меликова откроется в Тбилиси в январе

17:26, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Выставка картин выдающегося живописца, представителя грузинского изобразительного искусства XX века Александра Бажбеук-Меликова откроется в Тбилисской Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе 10 января.

Экспозиция посвящена 125-летнему юбилею со дня рождения и 50-летию со дня смерти художника.

«Этнический армянин и коренной житель Тбилиси, Александр Бажбеук-Меликов всю жизнь провел в Грузии и создал прочный фундамент для развития новой и новейшей грузинской живописи. Его творческое наследие по своей эстетической ценности и специфической художественной выразительности остается в грузинском изобразительном искусстве своеобразным эталоном», — говорится в сообщении Национального музея Грузии.

На выставке будут представлены работы Бажбеук-Меликова из фонда Музея искусства имени Шалвы Амиранашвили, Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе, Музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе, Музея театра, музыки, кино и хореографии Грузии, а также из частных коллекций.

Проект осуществляется при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также министерства культуры Армении и Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви.

Открытие выставки состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 24 февраля включительно. Адрес: проспект Шота Руставели №11.

Александр Александрович Бажбеук—Меликов родился в Тифлисе в 1891 году, в семье служащего. В 1903 году, после посещений вечерних занятий художественной школы, Бажбеук—Меликов поступил в Училище живописи и скульптуры Кавказского Общества поощрения изящных искусств. В 1910 году живописец отправился в Москву, где обучался в студии художника Василия Мешкова. Затем он переехал в Петербург и поступил в Академию художеств.

В 1917 году Бажбеук—Меликов вернулся в Тбилиси. С 1922 по 1929 годы Бажбеук—Меликов преподает в студии Мосе Тоидзе и до 1937 года — в Академии художеств Грузии. Его картины выставлялись вместе с работами художника Ладо Гудиашвили в Тифлисе в 1918 году, в Ереване в 1835-ом, а также в Тбилиси, Москве и Ереване в 1968 году – это была посмертная выставка.

Бажбеук-Меликов с трудом расставался и не любил отдавать их даже в музеи. Художник также был известен тем, что был строгим критиком своего творчества – им было уничтожено около тысячи своих работ. Его наследие составляет всего около двухсот полотен.

Комментарии