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Япония передала Грузии медицинское оборудование для «скорых» и больниц

19:13, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Правительство Японии передало Грузии современное медицинское оборудование – официальная церемония передачи оборудования прошла сегодня в Национальном учебном центре министерства здравоохранения Грузии.

Япония предоставляет Грузии оборудование в рамках непроектного гранта по оснащению грузинских больниц и медицинских центров высокотехнологичной аппаратурой для лучшего обслуживания пациентов.

Пакет безвозмездной помощи включает в себя технологии, предназначенные для цифровой томографии и рентгенографии, а также мобильное хирургическое оборудование, дефибрилляторы и многое другое.

Этим оборудованием оснастят Университетский медицинский центр в Тбилиси, а также Центральную республиканскую больницу Батуми. Кроме того, 136 дефибрилляторов установят в машинах службы скорой медицинской помощи в регионах Грузии.

На сегодняшней церемонии присутствовали министра труда, здравоохранения и социальных дел Грузии Дэвид Сергеенко и посол Японии в Грузии Тошио Каитани.

Предоставленный пакет помощи — последняя часть непроектного гранта правительства Японии на сумму в 500 миллионов японских йен (около 5 млн долларов). Соответствующее соглашение было оформлено с министерством финансов Грузии в 2014 году.

Общий объем помощи Грузии в рамках Непроектной грантовой программы превысил 410 миллионов долларов. Программа распространяется на инфраструктурные, экологические и социальные сектора.

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