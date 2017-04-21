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Юбилей дипломатических отношений США и Грузии: программа мероприятий

13:20, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. В Грузии отмечают 25-летнюю  годовщину установления дипломатических отношений с США.

Новости-Грузия предлагает полную программу мероприятий:

 

22 апреля — Всемирный день Земли. В парке Ваке  с 13:00 до 17:00 состоится субботник. В мероприятии примут участие государственные и неправительственные организации, работающие в сфере охраны окружающей среды.

Экологическая кампания посвящена сбору раздельных отходов, поэтому ее участники планируют собрать в парке мусор и разместить  его в специально устроенные урны. Параллельно в парке пройдут игры, а также спортивные и развлекательные мероприятия.  Присоединится к субботнике на фейсбуке можно здесь  

Организаторы мероприятия: финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) программа «Технологии управления отходов в регионах», которую осуществляет сеть неправительственных природоохранных организаций Кавказа.

 

23 апреля состоится показ фильма «Бэтмен возвращается» (Batman Returns) американского режиссера Тима Бертона. Посещение свободное. Начало киносеанса в 12:00, адрес:   Тбилисский «Американский уголок» (American Corner Tbilisi)? проспект  Руставели №7.  Подробности здесь. 

 

23 апреля с 11:00 до 18:00, в Rooms Hotel Tbilisi (проспект Костава №14) состоится «Ярмарка дружбы» (Friendship Fair). Это форум, предлагающий молодежи образовательные и обменные программы, визовые услуги и грантовые возможности для учебы в США.

В проекте участвуют Консульское отделение посольства США, Международное агентство развития США (USAID) и Торговая палата США (AmCham). Параллельно с информационной выставкой пройдут семинары на разные темы, в том числе на тему образовательной системы США. Посмотреть на фейсбуке можно здесь.

 

24 апреля в городе Телави пройдут информационно-развлекательные мероприятия. Жители Кахетии также смогут ознакомиться на выставке с образовательными программами в США,  а для детей пройдет музыкальное представление с участием героев Диснея. Также в Телави будут развлекать собравшихся вечером живой музыки. Посещение всех мероприятий – бесплатное. Адреса и время мероприятий в Телави здесь

 

25 апреля в  17:00 в Тбилисском Дворце царицы Дареджан (Урбниси №7) откроется фотовыставка работ студентов Американской академии под названием «Исчезнувший Тбилиси».  Вход – свободный. Больше информации здесь.

 

Тбилисский Дворец искусства в эти дни также проводит интересную выставку, посвященную Голливуду.

В музее можно увидеть вещи с автографами таких звезд американского кино как Харрисон Форд, Тим Бертон, Дэнни Де Вито, Клинт Иствуд, Спайк Ли и других легендарных режиссеров или актеров. На экспозиции представлены уникальные костюмы персонажей из исторического кинофильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (Gangs of New York). Посетители выставки также смогут увидеть костюм главного героя из культовой картины «Бэтмен» (Batman) – бетаранг, а также другие мемориальные вещи Голливуда — оригинальные афиши, рукописи, партитуры,  реквизит и даже  оригинальный сценарий фильма «Телохранитель»  (The Bodyguard). Выставка продлится до 25 апреля включительно.

Адрес Дворца искусства (Государственный музей театра, кино, музыки и хореографии) — улица Каргаретели, 6.

 

29 апреля в Тбилисском Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе состоится музыкальный вечер оскароносного нью-йоркского композитора и дирижера Джона Уильямса (John Towner Williams).

Это один из самых успешных кинокомпозиторов в истории, известный своим сотрудничеством со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», киноэпопее «Звездные войны», «Гарри Поттер» и многим другим. Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», четырехкратный лауреат «Золотого глобуса», 7 раз — премии BAFTA, три раза — премии «Эмми», а также 21 премии «Грэмми».

На вечере в Центре Кахидзе в исполнении Тбилисского симфонического оркестра под управлением Вахтанга Кахидзе прозвучат композиции Уильямса из таких кинофильмов, как «Индиана Джонс», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и «Супермен». Мероприятие начнется в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе Центра и онлайн – на сайте www.biletebi.ge.

 

 

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