Юные изобретатели представят свои проекты на фестивале науки в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Первый фестиваль «Дотронься до науки» пройдет в Тбилиси 13 мая — 120 молодых талантливых изобретателей ознакомят гостей мероприятия со своими проектами и работами.
Посетители фестиваля смогут понаблюдать за научными экспериментами и принять участие в разных активностях. Знакомить гостей мероприятия будут с естественными науками.
В общей сложности, «Дотронься до науки» покажет более 50 экспериментов и порядка 20 изобретений.
Начнется мероприятие в 16:00 на территории торгового комплекса «East Point». Посещение свободное.
Идея проведения фестиваля науки принадлежит частному колледжу имени Сулеймана Демиреля.