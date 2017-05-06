Юные изобретатели представят свои проекты на фестивале науки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Чай, выращенный на плантациях в муниципалитете Цаленджиха в Западной Грузии, начали продавать в Китае. Инвесторы из Китая, который сегодня удерживает более четверти мирового объема производства чая, около года назад заинтересовались плантациями, принадлежащими компании «Лази». Специалисты из азиатской биотехнологической фирмы «Чедзан Ранран» остались довольны качеством выращиваемого в Цаленджихе чая – грузинское предприятие