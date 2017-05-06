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Юные изобретатели представят свои проекты на фестивале науки в Тбилиси

19:36, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Первый фестиваль «Дотронься до науки» пройдет в Тбилиси 13 мая — 120 молодых талантливых изобретателей ознакомят гостей мероприятия со своими проектами и работами.

Посетители фестиваля смогут понаблюдать за научными экспериментами и принять участие в разных активностях. Знакомить гостей мероприятия будут с естественными науками.

В общей сложности, «Дотронься до науки» покажет более 50 экспериментов и порядка 20 изобретений.

Начнется мероприятие в 16:00 на территории торгового комплекса «East Point». Посещение свободное.

Идея проведения фестиваля науки принадлежит частному колледжу имени Сулеймана Демиреля.

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